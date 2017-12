Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão no IC2 ceifa a vida a motociclista

Octávio Mendes, de 27 anos, morreu em acidente em Travasso, Pombal.

Por Isabel Jordão | 01:30

Um jovem de 27 anos, Octávio Mendes, morreu durante a madrugada de ontem, no IC2, em Travasso, Pombal, na sequência da colisão do motociclo em que seguia com um automóvel ligeiro de passageiros.



O acidente ocorreu pelas 02h30 da madrugada, numa altura em que havia pouco trânsito a circular no IC2.



A vítima, que residia no concelho de Pombal, foi assistida por uma equipa médica do INEM e pelos Bombeiros Voluntários de Pombal. Entrou em paragem cardiorrespiratória e a morte foi confirmada no hospital.