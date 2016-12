Colisão no IC2 faz dois feridos

O que achou desta notícia?







Uma colisão entre dois veículos ligeiros e um pesado esta terça-feira de manhã no IC2, em Castanheira do Ribatejo, fez dois feridos, um dos quais em estado grave.As vítimas do acidente foram transportadas ao hospital. A estrada está cortada nos dois sentidos.No local estiveram os bombeiros de Castanheira do Ribatejo, apoiados por duas viaturas.