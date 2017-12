Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão no IP3 faz um ferido grave em Tondela

Bombeiros de Tondela tiveram de usar equipamento de desencarceramento.

10:35

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras no concelho de Tondela provocou esta quarta-feira um ferido grave e três ligeiros, entre eles duas crianças, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.



O acidente ocorreu às 08h41, no IP3, no nó de Valverde, e obrigou os bombeiros de Tondela a usar equipamento de desencarceramento, adiantou a mesma fonte.



Os feridos foram transportados para o Hospital de Viseu.



No local esteve a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Viseu (VMER).