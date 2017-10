Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão provoca um morto e um ferido grave em Vila Pouca de Aguiar

Sinistro teve lugar na EN2. Mulher de 68 anos não resistiu aos ferimentos.

13:55

Uma mulher, de 68 anos, morreu e o marido, de 71, ficou com ferimentos graves, na sequência de uma colisão entre um motocivlo de três rodas e um veículo ligeiro, esta manhã de sábado, na Estrada Nacional 2 (EN2), em Vila Pouca de Aguiar, distrito de Vila Real.



O óbito da mulher foi declarado no local. Já o homem de 71 anos, marido da vítima mortal, foi transportado em estado grave para o Hospital de Vila Real, de acordo com a comandante dos Bombeiros de Vila Pouca de Aguiar, Diana Silva. Ambos seguiam no motociclo quando o sinistro aconteceu. O condutor do veículo ligeiro não sofreu qualquer tipo de ferimento.



O alerta para o acidente foi dado por volta das 06h00. No local estiveram elementos da GNR e da Polícia Judiciária, a apurar as causas do desastre. As vítimas foram assistidas pelos Bombeiros Voluntários de Vila Pouca de Aguiar.