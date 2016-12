Colisão seguida de capotamento faz dois feridos

Ferido em despiste na zona de Sete Rios

Ao início da manhã desta quarta-feira uma outra pessoa ficou ferida na sequência de um despiste na zona de Sete Rios.



O ferido teve de ser desencarerado e foi assistido no local por uma ambulância do INEM, tendo sido depois transportado para o Hospital de Santa Maria.



No local estiveram cinco elementos da PSP, seis operacionais do Regimento de Sapadores Bombeios com uma viatura de desencarceramento e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).



Uma colisão seguida de capotamento causou dois feridos ao início desta quarta-feira no IC19, na zona da Amadora.O acidente está a condicionar a circulação no sentido Sintra-Lisboa desta via visto que uma das viaturas está a ocupar a faixa mais à esquerda depois de ter capotado. Os carros circulam apenas pela via da direita.Os acidentados foram assistidos no local pelos bombeiros.