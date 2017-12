Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisões brutais fazem dois mortos e 15 feridos

Vítimas mortais são um homem de 52 anos, no IP3, em Tondela, e uma mulher, de 61, na EN393, em Odemira.

Por Tiago Virgílio Pereira, Joaquim Bernardo, Mário Freire e Pedro Galego | 01:30

Duas pessoas morreram ontem e 15 ficaram feridas, sete das quais com gravidade, em duas violentas colisões registadas no IP3, em Tondela, e na EN393, no concelho de Odemira (ver caixa). O piso escorregadio devido à forte precipitação poderá, segundo as autoridades, ter contribuído para os acidentes.



A colisão que causou maior número de vítimas ocorreu no IP3 próximo de Valverde, Tondela. O choque frontal entre dois veículos matou Fernando Melo, de 52 anos, natural daquele concelho, e deixou feridas dez pessoas. Seis delas sofreram ferimentos graves. Entre os feridos está um menor de 14 anos.



A violência da colisão impressionou as equipas de socorro. "Havia de tudo: vítimas encarceradas, outras que foram projetadas para fora dos carros e estavam espalhadas com ferimentos graves", descreveu Carlos Dias, comandante dos Bombeiros de Tondela.

Os destroços das viaturas espalhados ao longo de dezenas de metros, entre os quais estava o motor de um dos carros, mostram a violência do embate.



Quando os bombeiros chegaram, Fernando Melo estava em paragem cardiorrespiratória. Ainda foi transportado "em manobras de reanimação para o hospital de Viseu", mas não resistiu e acabou por morrer. No carro conduzido por Fernando Melo seguiam mais três pessoas que ficaram feridas.



As restantes sete vítimas viajavam numa carrinha de matrícula espanhola. Todos os ocupantes deste veículo são de nacionalidade russa. Uma das vítimas é um menor de 14 anos.



Este foi o segundo sinistro grave em 48 horas naquele troço. "Não sei como é que não há mais acidentes. Quando chove há zonas do IP3 que só de barco", criticou Carlos Dias, ao considerar urgente a requalificação da via. As causas do acidente estão a ser investigadas pela GNR.



Mulher de 61 anos morre em Odemira

Uma colisão na EN393, em Odemira, provocou ontem uma vítima mortal - uma mulher de 61 anos - e cinco feridos, entre os quais um jovem de 21 anos, em estado grave, e uma menina da 12 anos.