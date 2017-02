Coloca filho morto num saco com lixo

O que achou desta notícia?







A procuradora do Ministério Público do tribunal de Aveiro não tem dúvidas de que Paula Fernandes, 45 anos, "não sentiu nenhum remorso" por ter asfixiado o filho recém-nascido, em maio de 2011. A magistrada garante que a professora "saiu calmamente" da casa de banho da escola primária de Ponte de Vagos, em Vagos, com a mala onde estava o cadáver do filho. Nunca "chorou, não mostrou qualquer sentimento nem angústia com a perda do bebé". Ontem, nas alegações finais, foi pedida a condenação da docente.Paula Fernandes já tinha sido condenada a 13 anos de cadeia pela morte do recém-nascido. O Supremo Tribunal de Justiça mandou, porém, repetir o julgamento para perceber qual o fundamento do crime e compreender as circunstâncias psíquicas e emocionais da professora. Os juízes conselheiros ordenaram ainda uma avaliação psiquiátrica à arguida, mas a procuradora garante que "não serve para rigorosamente nada". "O relatório falece na sua credibilidade uma vez que apenas constam as informações facultadas pela arguida e posteriores consultas médicas".A magistrada classificou o crime como "macabro", "perturbador", "tenebroso" e destacou a "frieza" da arguida. "Colocou o filho morto no saco, no meio do lixo, com pensos, papéis ensanguentados e a tesoura com a qual cortou o cordão umbilical. A casa de banho era, de acordo com as amigas da arguida, um cenário de horror", referiu a procuradora.