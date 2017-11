Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comandante da GNR confirma que podia ter disparado contra Pedro Dias

Testemunhas de acusação foram todas ouvidas pelo tribunal.

Por Tânia Laranjo e Alexandre Salgueiro | 02:02

Filipe Mateus, comandante da GNR de S. Pedro do Sul, não tem dúvidas. Deu ordem de paragem a Pedro Dias, por volta das 12h00 de 11 de outubro do ano passado, quando estava no ‘cruzamento da Coelheira’.



"Mandei-o parar e ele decidiu fugir", contou o militar que podia ter disparado e não o fez. "Não tive a certeza que era ele. O carro coincidia, mas a fotografia da carta de condução era muito diferente. Ele vinha muito devagar e, de repente, acelerou", recordou ao coletivo de juízes, na 4ª sessão de julgamento do homicida de Aguiar da Beira, que decorre no Tribunal da Guarda.



"Quando o perdemos e percebemos que ele tinha seguido por um caminho rural pedi, de imediato, reforços. Esperei que chegassem para procurar o suspeito", contou.



Filipe Mateus conta que encontraram o veículo a cerca de um quilómetro e meio da estrada principal. "A carrinha estava abandonada e não havia sinal de Pedro Dias."



Atirado para uns arbustos, garante o militar, estava o coldre de António Ferreira, o militar baleado. Também nas imediações foi encontrada uma arma com sangue que o Laboratório de Polícia Científica confirmou depois que foi usada para atingir Luís e Liliane. "Foi tudo preservado até à chegada da PJ."



Na sessão de ontem, voltou também a discutir-se por que motivo o corpo de Carlos Caetano foi retirado da mala do carro. Mas aí, os dois enfermeiros que estiveram no local foram perentórios.



"Cumprimos o protocolo. Não se conseguia perceber se tinha sinais vitais se não o retirássemos daquele local. Foi levado para a ambulância para ser sujeito a manobras de suporte de vida", referiram.



Outro testemunho relevante, obtido durante o dia de ontem, foi o de Jorge Marques, cabo da GNR. Explicou que ligou para Pedro Dias naquela manhã, mas nunca o ameaçou. "Conhecia-o e tinha o telefone dele. Quando lhe perguntei se ele tinha a carta de condução, ele disse: ‘Se calhar esqueci-me de noite nos dois GNR, que eram gajos porreiros. Fiscalizaram-me, mas nem me autuaram’", contou, adiantando que Pedro Dias disse que estava a seguir para Espanha.



"Foi ele, foi ele, foi o homem que vi na TV"

O inspetor da PJ que liderou a investigação foi ouvido durante mais de três horas e não teve dúvidas em ‘colocar’ Pedro Dias em vários locais de crimes. Recordou, por exemplo, que Lídia da Conceição lhe contou, quando falou com ela, que foi Pedro Dias que a atacou em Moldes, Arouca. "Disse-me ‘foi ele, foi ele, foi o homem que vi na TV’", referiu o investigador, adiantando que os vestígios confirmam o depoimento. "Havia sangue, impressões digitais e vestígios biológicos. Não há dúvida de que foi Pedro Dias que esteve na casa", lembrou o inspetor, que disse ainda que o fugitivo teve ajuda. "A casa não tinha fogão e havia comida. Tinha água e outros alimentos. Estava sem dúvida a ser ajudado", afirmou o investigador.