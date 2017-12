Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comandante da GNR de Setúbal estraga Natal

Revolta com alteração de escala de serviço.

Por João Carlos Rodrigues | 08:38

Vários militares do posto da GNR da Setúbal foram impedidos de passar o Natal com as famílias devido a uma alteração de escala de serviço efetuada no dia 21, denunciou ontem a Associação dos Profissionais da Guarda (APG).



Acusam o responsável de "represálias" após ter tido conhecimento de uma denúncia feita pela APG sobre irregularidades na elaboração das escalas de serviço do efetivo. "Profissionais das mais variadas regiões do País, alguns já em viagem, ficaram impedidos de festejar esta quadra com as suas famílias e receberam ordens para voltarem para trás", acusa a associação.