Comandante da Proteção Civil vai deixar o cargo

O comandante nacional operacional da Proteção Civil, José Manuel Moura, vai deixar o cargo e será substituído por Rui Esteves, atual comandante distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, avançou à Lusa uma fonte ligada à nova nomeação.



A mesma fonte adiantou que José Manuel Moura, que tomou posse como comandante do Comando Nacional de Operações de Socorro (CNOS), em dezembro de 2012, foi informado desta decisão na terça-feira.



A proposta de substituição de José Manuel Moura por Rui Esteves foi feita pelo novo presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Joaquim Leitão, e aceite pelo Ministério da Administração Interna, informou a mesma fonte.





O segundo comandante da Proteção Civil vai ser Albino Tavares, até agora comandante do Grupo de Intervenção Proteção e Socorro (GIPS) da GNR.Todos os comandantes distritais de Operações de Socorro estavam em comissão de serviço quando o atual Governo assumiu funções, tendo decidido não renovar essas comissões e deixar a decisão para o final deste ano.A mesma fonte sublinhou ainda que a substituição de José Manuel Moura não está relacionada com a época de incêndios deste verão.A ministra da Administração Interna considerou hoje "absolutamente natural" a nomeação de um novo comandante para a Proteção Civil, uma vez que o presidente da ANPC tem "toda a legitimidade para escolher" uma equipa."É uma alteração absolutamente natural. Muitos dos dirigentes da ANPC (Autoridade Nacional de Proteção Civil) estão em regime de substituição. Há um novo presidente, que tem toda a legitimidade para escolher e propor uma nova equipa para trabalhar com ele", disse aos jornalistas Constança Urbano de Sousa, à margem da cerimónia de entrega de 90 novas viaturas à GNR.Constança Urbano de Sousa adiantou que a mudança "não tem nada que ver com as pessoas" e destacou que José Manuel Moura "foi sempre e é um excelente profissional"."Temos que agradecer todo o trabalho que desempenhou. As equipas mudam e há sempre estas mudanças nas instituições", disse, sublinhando que a estratégia da ANPC tem provado ser boa, mas "naturalmente há sempre capacidade para mudar".Os bombeiros profissionais saudaram hoje a escolha de Rui Esteves para o cargo de comandante nacional operacional da Proteção Civil, sublinhando o seu percurso e experiência."Estamos satisfeitos com a escolha. Tem todas as condições para fazer um bom comando", afirmou à agência Lusa o presidente da Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais, Fernando Curto.O representante dos bombeiros profissionais considerou Rui Esteves capaz de "servir o novo projeto" da ministra da Administração Interna e de mudar o paradigma da estrutura operacional da Proteção Civil."Considero a escolha acertada, atendendo ao currículo do comandante, que tem uma experiência bastante grande. (...) Fez um percurso muito minucioso", afirmou Fernando Curto.