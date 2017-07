Comandante das Forças Terrestres formaliza pedido de exoneração

"Tenente-general Faria Menezes apresentou uma declaração de passagem à situação de reserva", afirma-se em comunicado.

10.07.17

pub

O tenente-general Faria Menezes formalizou hoje o pedido de exoneração do cargo de comandante das Forças Terrestres e passagem à situação de reserva, anunciou o Exército."O Exército informa que o senhor tenente-general Faria Menezes apresentou, na presente data, uma declaração de passagem à situação de reserva e o pedido de exoneração do cargo de comandante das Forças Terrestres", anunciou em comunicado o Exército.O Exército refere que, "o que respeita ao cargo de comandante das Forças Terrestres" e de acordo com Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas, a exoneração é da competência do ministro da Defesa Nacional, a quem o Chefe de Estado-Maior do Exército apresentou a proposta de exoneração."A transição para a situação de reserva, que constitui um direito previsto no Estatuto dos Militares das Forças Armadas, ocorrerá no próximo dia 14 de julho, como consta na referida declaração", especifica ainda o Exército no comunicado.O pedido de exoneração do tenente-general Faria Menezes tinha sido noticiado pelo semanário Expresso no sábado, bem como do tenente-general Antunes Calçada, do Comando de Pessoal, que de acordo com o semanário, se demitiu "por divergências inultrapassáveis" com o Chefe do Estado-Maior do Exército alegadamente devido à forma como o general Rovisco Duarte decidiu exonerar cinco comandantes no caso do furto de Tancos.Citado pelo Expresso, Faria Menezes considerou que "houve uma quebra do vínculo sagrado entre comandantes e subordinados".Na base das decisões dos dois generais, segundo o jornal, estará a forma como o chefe do ramo decidiu exonerar os comandantes das cinco unidades responsáveis por alocar efetivos à vigilância dos Paióis Nacionais de Tancos, de onde foi furtado material de guerra, detetado no dia 28.O general Rovisco Duarte decidiu exonerar os comandantes até estarem concluídas as investigações internas que determinou. Segundo admitiu numa reunião à porta fechada com os deputados da comissão parlamentar de Defesa, quinta-feira, esta decisão não foi consensual na estrutura do Exército, disseram à Lusa fontes parlamentares.Contudo, a decisão foi assumida como um ato de comando que melhor protegia os comandantes na fase das investigações.