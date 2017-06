Comando chefe na mira da Justiça

Dores Moreira terá ainda dado ordem para prosseguir com o curso após a confirmação do óbito de Hugo Abreu, contrariando indicações do general Faria de Menezes, seu superior. É ainda suspeito de ter ordenado a prisão de Nicolae Vreme, recruta do curso 127 que fugiu da unidade e, após regressar à mesma, esteve aprisionado sete dias.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A investigação do Ministério Público (MP) ao Regimento de Comandos do Exército está a ser profunda – e atinge o topo. O coronel Dores Moreira, comandante da unidade, não está entre os 19 acusados por 539 crimes na investigação às duas mortes no curso 127 desta especialidade, mas será agora investigado, já que a procuradora Cândida Vilar ordenou a extração de certidões que poderão levar aquele oficial a julgamento por três crimes.Em causa estão suspeitas de falsificação de documentos, insubordinação e abuso de autoridade por prisão ilegal. Os factos remontam aos últimos cinco cursos dos comandos, com instruendos a relatar agressões. O Exército ordenou averiguações a estas alegações, mas todas acabaram arquivadas pelo próprio coronel Dores Moreira.Agora, o MP vai reabrir essas investigações. Em concreto, o coronel é suspeito de ter falsificado o guião da prova Zero, a fase mais dura do curso 127 e que conduziu às mortes dos dois recrutas Dylan Silva e Hugo Abreu. No documento entregue ao MP era referido que os instruendos tinham direito a cinco cantis de água por dia de instrução, algo que não aconteceu – na prática só teriam direito a três cantis.