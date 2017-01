Comando da PSP minimiza agressão

Os dois agentes – um deles já saiu da Polícia de Segurança Pública – reclamam 60 mil euros (30 mil para cada um) de indemnização aos três arguidos "a título de danos morais".



"Eu próprio fiz esse curso e cheguei a casa com marcas. É normal neste tipo de treinos. É um exercício de luta com contacto físico, não pode é ser intencional", garantiu Constantino Ramos.Os dois agentes – um deles já saiu da Polícia de Segurança Pública – reclamam 60 mil euros (30 mil para cada um) de indemnização aos três arguidos "a título de danos morais".

Os PSP garantiram esta quinta-feira, no Tribunal de Sintra, que as agressões a dois elementos durante uma formação na Unidade Especial de Polícia, no ano de 2013 – na sequência das quais um dos agentes ficou quase cego de um olho –, foram um simples "incidente de treino".O caso, que senta no banco dos réus um subintendente, um chefe e um agente (na altura formadores do curso de Técnicas de Intervenção Policial para Equipas de Intervenção Rápida), ocorreu durante um exercício denominado Redman, no qual o formando tem de enfrentar dois ‘criminosos’ violentos num espaço fechado e apenas com recurso ao cassetete.Esta quinta-feira, em mais uma sessão de julgamento por ofensas à integridade física agravadas, Jorge Maurício (superintendente, e atual comandante Metropolitano da PSP de Lisboa), Constantino Ramos (ex-comandante Metropolitano da PSP de Lisboa) e Luís Elias (atual diretor dos Serviços Sociais da PSP e na altura 2º comandante da PSP de Lisboa, responsável pela formação), garantiram que foram informados da situação, mas que a mesma foi tratada como um normal incidente de treino.