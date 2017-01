Comandos ignoraram ordem para terminar curso que matou militares

Recorde-se que o tenente-coronel diretor do curso, três tenentes, dois sargentos e o capitão-médico do curso já foram ouvidos pelo DIAP de Lisboa, tendo todos saído em liberdade.



Deste modo, os militares responsáveis pela continuação das provas incorrem no crime de insubordinação por desobediência, previsto no Código de Justiça Militar. A pena pode chegar aos quatro anos de prisão.Recorde-se que o tenente-coronel diretor do curso, três tenentes, dois sargentos e o capitão-médico do curso já foram ouvidos pelo DIAP de Lisboa, tendo todos saído em liberdade.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito Outras 4 pessoas também já deram o seu contributo pub

O general Faria Menezes, comandante das Forças Terrestres, deu ordem para suspender o 127.º Curso de Comandos após a morte de Hugo Abreu, mas este continuou na manhã seguinte, avança a imprensa nacional.Hugo Abreu morreu no dia 4 de setembro após ter entrado em paragem cardiorrespiratória. Dylan Silva foi levado para o hospital do Barreiro no mesmo dia, mas acabaria por morrer no dia 10 de setembro, já no hospital Curry Cabral.A 'Prova Zero', onde os militares são sujeitos a racionamento de água e alimentação, continuou no dia 5 de setembro com todos os instruendos aptos e que não estavam na enfermaria.