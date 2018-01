Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comandos que morreram não foram "hidratados" para não atrasar prova

Dylan da Silva e Hugo Abreu morreram durante a instrução dos Comandos.

Por Magali Pinto e Daniela Vilar Santos | 12:49

Dylan da Silva e Hugo Abreu, que morreram durante a instrução de Comandos em Alcochete, não foram "hidratados" para não atrasar a prova. O capitão-médico Miguel Domingues, arguido no processo dos Comandos, está a ser ouvido esta segunda-feira no Tribunal de Lisboa.



Miguel refere que não tinha meios de suporte de vida e que no dia em que morreu Hugo Abreu, a 4 de setembro, e Dylan da Silva foi transportado para o hospital, "os instruendos estavam com cansaço extremo".



O capitão-médico referiu ainda que contactou o capitão Rui Monteiro e pediu-lhe para hidratar os homens de forma a contrariar o calor. No entanto, o capitão recusou.



Neste processo oito oficiais, oito sargentos e três praças estão acusados de ofensas à integridade física agravadas pela morte de dois recrutas. Na primeira audiência foi ouvida uma médica do INEM que explicou quais os procedimentos a adotar nestes casos. Na última sessão, foi ouvido um capitão que foi responsável por cursos anteriores que explicou que quando necessário é possível dar mais que três litros de água aos recrutas.



O capitão afirmou ainda que havia um aviso do IPMA sobre o calor que se iria fazer sentir naquele dia e que se podia ter mudado a "prova zero".



Em setembro de 2016, Dylan da Silva e Hugo Abreu, de 20 anos, morreram numa prova dos Comandos.