Comandos sem missões fora do País

Neste momento, 2900 militares estão destacados no estrangeiro.

Por S.A.V. | 09:16

Os Comandos não têm este ano missões fora do País, soube esta terça-feira o CM numa ação inédita em que o Estado-Maior-General e os ramos das Forças Armadas deram contas da atividade em 2017 e do previsto este ano - 2900 militares destacados no estrangeiro.



Aquela elite do Exército fica na Força de Reação Imediata. Vão manter-se os paraquedistas na República Centro Africana - ontem terminaram uma importante ação - e a nova força de 160 homens, que irá para o Afeganistão proteger o aeroporto de Cabul, provém da Brigada de Intervenção.



O Governo iniciou anteontem processo legislativo de novos incentivos para "estancar a queda no recrutamento", afirmou o ministro da Defesa, Azeredo Lopes.



Há aposta na qualificação e certificação e o alargamento de quotas para ex-militares na PSP, SEF e outros.