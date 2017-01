Combate à vespa teve ajuda dos apicultores

A deteção ou a suspeita de existência de ninho ou de exemplares de vespa-velutina no território cabeceirense devem ser comunicadas à Câmara de Cabeceiras de Basto, que dará o devido seguimento ao processo de destruição. A existência da vespa-velutina tem sido reportada desde 2011 na região Norte de Portugal.



A autarquia lembra que a destruição dos ninhos deve ser feita com equipamento de proteção, de acordo com as orientações do Plano de Ação para a Vigilância e Controlo da Vespa Velutina em Portugal. Na exterminação dos ninhos, não devem ser usadas armas de fogo, mesmo no caso de difícil acesso, pois este método só provoca a destruição parcial do ninho e contribui para a dispersão e disseminação da vespa-asiática por constituição de novos ninhos.

Cento e dez ninhos de vespa-asiática foram destruídos, ao longo de 2016, no concelho de Cabeceiras de Basto, pela Polícia Municipal, Proteção Civil e ainda populares, designadamente apicultores, atitude que a Câmara Municipal louva e agradece.Trata-se de um aumento de mais de 100% no combate aos ninhos, já que ao longo de 2015 os dados da autarquia indicavam terem sido destruídos 54 ninhos.A Proteção Civil e a Polícia Municipal têm vindo a exterminar ninhos detetados um pouco por todo o concelho, desde as zonas rurais até ao espaço urbano. Os 110 ninhos destruídos em Cabeceiras de Basto surgiram, na sua maioria, nas árvores em zonas rurais, mas também nos telhados e interiores de habitações e anexos, sendo alguns até destruídos no chão e em muros.