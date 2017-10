Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comboio atropela idosa perto de casa

Estava a caminho da habitação de uma tia para entregar um bolo.

Por Silvana Araújo Cunha | 08:43

Elvira Moreira, de 83 anos, ia entregar um bolo a uma tia, ontem à tarde, quando foi colhida mortalmente por um comboio, junto ao apeadeiro de Mouquim, em Vila Nova de Famalicão.



Para chegar ao destino - que fica na mesma freguesia mas do outro lado da linha férrea -, a ‘Dona Virinha’, como era conhecida pelos vizinhos, tentou fazer a travessia a pé pelos carris. Foi colhida por um comboio de transporte de mercadorias. "São comboios mais largos. A senhora tentou encostar-se ao muro, mas foi colhida", disse fonte da GNR.



O alerta chegou aos bombeiros por volta das 16h30. "Eu tinha estado a falar com ela mais de duas horas. Ainda nem estou em mim", disse ao CM Irene Carvalho, amiga da vítima.



Elvira tinha dois filhos e vivia com o marido. "O marido vai ficar de rastos, estavam sempre os dois juntos. Ele veio procurá-la, disse que não sabia da mulher e começou a chorar quando viu a caixa do bolo pousada no muro junto à linha", relatou ao CM Carlos Moreira, primo da vítima.



De acordo com os moradores locais, é habitual as pessoas tentarem fazer a travessia a pé, para evitar fazer o desvio que dá acesso às escadas.