Comboio em ferryboat liga A Guarda a Caminha

Para Miguel Alves, presidente da Câmara da Caminha, esta iniciativa transfronteiriça surge na sequência do trabalho intenso que tem sido desenvolvido nos últimos três anos, quer nas relações entre as duas câmaras, quer no incremento do turismo em Caminha.Segundo o INE (Instituto Nacional de Estatística) o número de turistas no concelho de Caminha cresceu 35% em 2015 e o número de dormidas subiu 12% em janeiro e fevereiro deste ano, quando comparado com 2016.

O comboio turístico entre A Guarda (Espanha) e Caminha fez ontem a primeira viagem. A Travessia do Rio Minho, a bordo de ferry-boat, poderá transportar diariamente mais de uma centena de pessoas, estando previstas duas viagens de ida e volta, pelo menos até meados de outubro.A iniciativa, sem qualquer custo para ambas as autarquias, pretende atrair turistas e dinamizar as respetivas economias locais. Ontem, na apresentação do comboio, o diretor da empresa galega explicou que "existe toda a flexibilidade para atender ao que for o desejo dos turistas, inclusive em termos de percursos, embora exista um trajeto predefinido". O comboio está aparcado na área do Porto de A Guarda, junto à Lota. Tem 56 lugares, distribuídos por três vagões panorâmicos, e as viagens serão sempre acompanhadas por guias, previstas para as 13h00 e 17h00 (horas de Espanha), com duas a três horas de duração.Os bilhetes custam 12 euros, mas são gratuitos para crianças com menos de quatro anos. Até aos seis anos pagam só metade e adultos e crianças a partir dos seis anos pagam o bilhete na totalidade.