Comboio parado devido a atropelamento de cavalos

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

O Intercidades que circulava entre Lisboa e Faro esteve hoje parado entre as 21h00 e as 21h55, junto a Boliqueime, devido ao atropelamento de dois cavalos, segundo disse à Lusa fonte da CP.O acidente levou ainda a atrasos no comboio Alfapendular, sentido Lisboa-Algarve, que seguia atrás do Intercidades.A mesma fonte adiantou que a circulação ferroviária já foi, entretanto, restabelecida.