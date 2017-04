Comboio turístico tapa edifício emblemático

Ao CM, o presidente da Câmara de Aveiro assegurou que "vai haver um concurso para os operadores turísticos no próximo ano, ao qual a empresa pode concorrer para mudar de local". "A antiga estação vai ser intervencionada em breve", acrescentou Ribau Esteves.



O comunicado mereceu a atenção de vários aveirenses que reagiram nas redes sociais. "Um comboio ali não lembra a ninguém!", "é inadequado e caricato", foram algumas das mensagens deixadas pelos moradores da cidade. Mário Santos acredita que "seria benéfico para todos a mudança para outro ponto, o que tem vindo a ser negado".Ao, o presidente da Câmara de Aveiro assegurou que "vai haver um concurso para os operadores turísticos no próximo ano, ao qual a empresa pode concorrer para mudar de local". "A antiga estação vai ser intervencionada em breve", acrescentou Ribau Esteves.

Um comboio turístico estacionado em frente à antiga estação da CP, em Aveiro - que retira enquadramento a quem pretende ver e fotografar a fachada em azulejos do emblemático edifício - está a gerar cada vez mais desagrado entre turistas e aveirenses.A empresa Cale do Oiro, operadora turística responsável pelo comboio, emitiu ontem um comunicado a garantir que está à espera de uma alternativa para "arejar a fachada" e responder "à queixa mais lida e ouvida por parte dos aveirenses e de quem visita a cidade"."A opção de localizar o estacionamento do nosso comboio junto e de frente à Estação de Comboios de Aveiro - um dos principais pontos de passagem do roteiro - não foi condizente com a nossa expectativa, nem acautelou, igualmente, a salvaguarda de um dos principais ‘postais’ da cidade", garantiu aoMário Santos, gerente da empresa. "Estamos há dois anos a pedir que nos mudem de sítio, mas a autarquia nada faz", concluiu o responsável.