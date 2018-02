Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Começa a ser julgado caso de mulher atirada para ravina por recusar cigarro

Arguido está acusado de crime de ofensa à integridade física agravada pelo resultado e outro de omissão de auxílio.

09:41

O Tribunal da Feira vai começar a julgar esta quarta-feira um homem de 34 anos por alegadamente ter empurrado para uma ravina uma mulher que recusou dar-lhe um cigarro, vindo posteriormente a morrer.



O arguido, que se encontra sujeito à medida de coação de permanência na habitação, com recurso a vigilância eletrónica, está acusado de um crime de ofensa à integridade física agravada pelo resultado e outro de omissão de auxílio.



Os factos remontam ao dia 10 de abril de 2017, quando o arguido se encontrava com um grupo de amigos nas traseiras do edifício onde a vítima residia, na Rua das Ribeiras do Cáster, em Santa Maria da Feira.



Segundo a acusação do Ministério Público (MP), a que a Lusa teve acesso, a mulher desceu à rua para dar um cigarro à sua sobrinha e foi abordada pelo arguido que também lhe pediu um cigarro, mas esta recusou.



Os dois terão começado então a discutir e a mulher, que, segundo o MP, se encontrava embriagada, terá agredido o arguido com pontapés e socos nas costas.



O arguido terá arrastado depois a mulher contra a sua vontade durante cerca de 15 metros até um terreno baldio e, segundo a acusação, empurrou-a para uma ravina, com um declive com cerca de 1,40 metros de altura.



A mulher caiu desamparada, batendo com a cabeça numa pedra e perdeu os sentidos, diz a acusação, dando conta que na altura do incidente, a vítima tinha 4,8 gramas de álcool por litro de sangue, e, por via disso, estava com o "equilíbrio diminuído e sem capacidade de reação".



O MP diz que o arguido abandonou o local sem prestar auxílio à vítima e regressou para junto do grupo de amigos, acabando por ser a sobrinha da mulher a chamar os meios de socorro.



A mulher foi de seguida transportada para o Centro Hospitalar do Entre Douro e Vouga, onde veio a morrer dois dias depois, em consequência das lesões sofridas.



O início do julgamento está marcado para as 09h30 no Tribunal de Santa Maria da Feira.