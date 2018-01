Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Começa julgamento de homem que violou e matou a mãe na Madeira

Vítima tinha 79 anos. Filho ficou em prisão preventiva a aguardar julgamento.

07:18

O Tribunal da Comarca da Madeira agendou para esta terça-feira o início do julgamento do homem de 46 anos acusado dos crimes de ofensa à integridade física, violação, roubo e homicídio que provocaram a morte da própria mãe.



De acordo com a acusação do Ministério Público, divulgada a 27 de setembro de 2017 na página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, o arguido vai responder pela prática de um crime de ofensa à integridade física qualificada, outro de violação na forma agravada, um de homicídio qualificado e um de tráfico de estupefacientes.



Os crimes ocorreram a 25 de março do ano passado, tendo o homem "atacado a sua mãe, na residência desta", na freguesia do Arco da Calheta, na zona oeste da ilha da Madeira, casa onde pernoitava desde que havia regressado do Reino Unido, onde esteve emigrado.



A acusação sustenta que o homem se "apoderou, pela força física, dos brincos da mãe, tendo-a ainda esfaqueado, violado e provocado-lhe morte por asfixia", tendo no decurso das diligências policiais sido apreendidas "cerca de 140 gramas de canábis".



A vítima tinha 79 anos e o filho, depois de ter sido ouvido em interrogatório judicial, a 28 de março de 2017, ficou em prisão preventiva a aguardar julgamento.