“Comem na mão do ‘Musta’”

Adepto do Benfica foi condenado por injúria agravada a dois elementos dos spotters da PSP.

Por S.A.V. | 08:49

Um adepto do Benfica foi condenado pelo Tribunal da Relação de Lisboa a sete meses de prisão com pena suspensa por injúria agravada a dois elementos dos spotters da PSP, dedicados a vigiar as movimentações das claques.



Segundo o acórdão, a que o CM teve acesso, Ruben Pereira estava junto ao estádio na madrugada dos festejos do tetracampeonato, a 14 de maio do ano passado, e foi abordado pelos spotters.



Reagiu aos polícias dizendo-lhes: "Vocês são sempre a mesma m...! Andam a comer na mão do ‘Musta’ [‘Mustafá’, chefe da claque Juventude Leonina, do Sporting]! Andam sempre à caça dos mesmos! Vocês tenham vergonha nessa cara!"



Os agentes fizeram queixa e a condenação do tribunal de primeira instância foi agora confirmada pela Relação.



Os juízes entendem que as expressões "são manifestamente ofensivas da honra e consideração, pessoal e profissional", dos polícias.