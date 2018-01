Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comentários de cariz sexual dão processo

Agentes de Coimbra sentiam-se humilhadas e enxovalhadas.

08:42

Três agentes da Polícia Municipal de Coimbra estão a ponderar avançar com um processo contra o comandante por sentirem que foram humilhadas.



A situação está relacionada com alegados comentários de cariz sexual e atitudes "discriminatórias" que já estiveram na origem de pedidos de transferência de serviço por parte das agentes e de um processo por difamação movido contra elas pelo comandante Celso Marques.



"Não há nada que piroca minha, piroca dele não cure", terá dito o comandante a uma das agentes quando esta regressou, em 2013, após um período de baixa. O comentário terá sido um dos motivos do seu pedido de transferência de serviço.



A argumentação usada pelas agentes para justificar os pedidos feitos à Câmara de Coimbra estão na origem de um processo movido por Celso Marques em que as três foram acusadas pelo Ministério Público de difamação agravada.



O Tribunal de Instrução Criminal não as pronunciou por entender que as arguidas se sentiam de facto enxovalhadas, como afirmaram nos requerimentos.



Celso Marques já recorreu da decisão e diz que, no processo, é "ofendido e não arguido".