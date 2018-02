Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comerciantes do Bolhão recebem indemnizações

Empreitada tem um prazo de execução de cerca de dois anos.

Por Patrícia Lima Leitão | 08:44

Os comerciantes do Bolhão começaram já ontem a ser indemnizados pela Câmara do Porto, após o Tribunal de Contas (TdC) conceder o visto prévio ao restauro do mercado, orçado em 22,4 milhões de euros. Para as obras arrancarem falta "um último visto ao contrato programa com a Go Porto para que seja estabelecido um calendário de transferência e as máquinas comecem a trabalhar", disse Rui Moreira.



O mercado temporário, instalado no centro comercial La Vie, ficou concluído em setembro do ano passado mas, apesar de já o terem ido visitar, os comerciantes ainda não se puderam mudar. O presidente da autarquia salientou que o Porto quer e terá "seguramente" fundos comunitários de alguns milhões de euros para a obra, "mas mesmo que se os não tivesse, esta empreitada que a cidade quer há quase 40 anos vai ser feita".



Rui Moreira ressalvou que "há quem diga que as contas são boas demais" e que a autarquia poderia gastar e investir mais, mas depois não poderia garantir, agora, esta obra. "Já fizemos tudo o que era preciso fazer", reiterou.



O restauro do Mercado foi adjudicado com um prazo de execução de cerca de dois anos, estando previsto que a empreitada comece este ano. No ano passado, a Câmara aprovou os acordos a celebrar com os comerciantes, com despesas de 5,6 milhões de euros para compensações e eventuais perdas de faturação.



Durante as obras, vão suspender a atividade 11 comerciantes do exterior do Bolhão e cessam negócio 40 lojistas (26 do interior e 14 do exterior), tendo outros 100 manifestado vontade de regressar após a intervenção.