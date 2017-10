Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Complexo da Rodovia vai custar três milhões

Estrutura terá dois campos de voleibol de praia e um de futebol de praia, circuito para corrida e parque radical.

Por Liliana Rodrigues | 08:47

Arrancam amanhã as obras de requalificação do Complexo Desportivo da Rodovia, em Braga. A empreitada vai obrigar a que algumas zonas passem a estar interditadas ao público por tempo indeterminado, consoante a fase de cada momento da obra.



O renovado complexo custará quase três milhões de euros à autarquia e deverá estar pronto no verão de 2018. O prazo da obra é de 270 dias, ou seja, nove meses.



Em finais de julho do próximo ano, estará pronto a ser utilizado na totalidade, pretendendo ser um espaço que atraia a população.



O Complexo Desportivo da Rodovia vai aumentar em cerca de 40% a sua área e passa a ter um total de perto de seis hectares, chagando à zona ribeirinha em frente à Associação de Futebol de Braga.



"É uma ótima aposta. Já costumava frequentar este espaço para praticar desporto, mas agora vamos ter ainda mais opções para poder realizar exercício", disse ao CM José Silva, um dos utilizadores do atual complexo da Rodovia.



Serão construídos oito novos balneários de raiz - com armários fechados onde os utentes podem deixar os seus pertences -, a juntar aos que já existem, e o atual campo de futebol de 11 em terra batida será substituído por dois campos de voleibol de praia e um de futebol de praia.



Vai ainda nascer um circuito com cerca de 1000 metros em piso betuminoso e terra batida para os praticantes de corrida.



Nesta primeira fase de obras, avança ainda a construção de um Parque Radical, para uso dos amantes das bicicletas, skates e patins.



Haverá uma parede de escalada e será também um parque inclusivo com outras valências desportivas.