Compra de aviões com 301 milhões de euros ainda por cumprir

Fornecedor pede mais dois anos para executar medidas.

Por António Sérgio Azenha | 08:50

Quando faltam apenas cinco meses para acabar o contrato de contrapartidas da aquisição do avião C-295, a Airbus Defense & Space (ADS), empresa que comprou o fornecedor original (EADS/CASA) das aeronaves a Portugal, tem ainda por cumprir operações no valor de 301 milhões de euros.



Por causa do atraso na execução deste contrato, que foi iniciado em fevereiro de 2006, "a ADS submeteu, a 20 de dezembro de 2017, um requerimento ao Estado português para efeitos de prorrogação do prazo de execução do contrato por um período de dois anos, com o objetivo de viabilizar a execução de novas operações de contrapartidas que possam colmatar o défice de execução previsto", revela o relatório anual das Contrapartidas 2017.



No documento, a que o CM teve acesso, Artur Lami, diretor da Direção-Geral das Atividades Económicas, entidade que acompanha os contratos de contrapartidas da compra de equipamento militar, afirma que o pedido da ADS "encontra-se em fase de análise pelo Estado português".



Neste contrato, das contrapartidas totais de 464 milhões de euros, foram cumpridos 162,6 milhões (35%).