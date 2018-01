Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Compras online provocam 27 queixas por dia

Tecnologia está no primeiro lugar das reclamações.

Por Rita F. Batista | 08:50

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor - DECO - recebeu, em 2017, um total de 1642 reclamações sobre compras feitas pela internet, o que representa uma média de quatro queixas por dia.



Já no caso do Portal da Queixa, o valor registado foi, em média, de 23 reclamações por dia, num total de 8538 situações. A soma das duas entidades representa 27 queixas por dia. A DECO assinala que as reclamações visam, sobretudo, a "não entrega dos bens encomendados e pagos", as "entregas muito atrasadas" e "as dificuldades em acionar a garantia do produto".



No topo estão compras de computadores e acessórios eletrónicos, telemóveis, vestuário e acessórios de moda. Quanto ao Portal da Queixa, verifica-se um aumento de 136% face a 2016, ano em que se verificaram 3615 ocorrências.



Neste caso, as reclamações são, sobretudo, referentes ao setor da tecnologia, televisão e eletrodomésticos (45%). Seguem-se as viagens, turismo e lazer (20%) e a moda e vestuário (7%). A DECO recomenda que se verifique se a página em que é feita a compra é fidedigna e aconselha formas de pagamento mais seguras.