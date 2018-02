Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Computador furtado a inspetor

Aparelho continha uma base de dados recolhida na empresa Celtejo.

09:19

Um computador que continha uma base de dados recolhida na empresa Celtejo foi furtado do carro de um técnico da Inspeção-Geral do Ambiente enquanto este jantava no restaurante ‘Pedro dos Leitões’, na Mealhada.



Segundo o ‘Expresso’, as autoridades policiais consideraram que o furto, que ocorreu a 3 de fevereiro, não foi um boicote à investigação sobre poluição no Tejo, mas sim mais um furto como muitos outros que acontecem na zona.