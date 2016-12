Comunidade local ajuda bombeiros

"Os bombeiros são muitas vezes criticados porque chegam tarde mas talvez seja porque têm poucos meios", entende Ana Jacinto, que levou a filha a visitar o presépio, que vai poder ser visitado até 6 de janeiro, dia de Reis.



E se a recriação do nascimento de menino Jesus é obrigatória, a sensibilização para os incêndios e acidentes torna este presépio original e educativo. E é por esta razão que a construção natalícia tem sido visitada por centenas de crianças e alunos de escolas do concelho."Os bombeiros são muitas vezes criticados porque chegam tarde mas talvez seja porque têm poucos meios", entende Ana Jacinto, que levou a filha a visitar o presépio, que vai poder ser visitado até 6 de janeiro, dia de Reis.

A época é de solidariedade e os Bombeiros Voluntários de Albufeira estão a sentir esse apoio por parte da comunidade local, que está a fazer donativos para apoiar a corporação. As ajudas serão usadas para a compra de equipamentos e arranjo de viaturas.A generosidade das pessoas está a notar-se durante as visitas ao presépio construído pelos soldados da paz e instalado no quartel da corporação. "Estamos a receber muitos visitantes, todos os dias, e sente-se que a comunidade está sensível com a nossa missão e ao lado dos bombeiros, o que é um grande motivo de orgulho para nós", assumiu aoAntónio Zua Coelho, comandante dos Bombeiros de Albufeira.O presépio é a grande atracão nesta época do ano, tudo feito pela mão dos soldados da paz. "Todos os anos temos uma equipa que trata do musgo, da iluminação ou da decoração", explicou aoo bombeiro Paulo Aleixo, que diz sentir orgulho em construir um presépio que é visto por centenas de pessoas.