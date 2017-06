Concelhos afetados por incêndios vão ser alvo de projeto piloto

O projeto, vincou, vai procurar "responder àquilo que é estrutural" para se evitarem, no futuro, "novas tragédias".Questionado se estava a empurrar o assunto em torno do funcionamento do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), António Costa, que já se deslocava para a sua viatura, voltou atrás e disse aos jornalistas que não empurra "coisa nenhuma"."Eu dou a cara e assumo as responsabilidades", frisou, referindo que o lhe compete fazer "é responder às populações, reconstruir este território, contribuir para a prevenção dos incêndios e apoiar as populações e os combatentes do fogo, quando ele surge".Sobre o funcionamento do SIRESP, vincou que deseja que, entre a Assembleia da República, o Ministério Público, o especialista em fogos Xavier Viegas, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera e outras entidades, possa "tudo" ficar esclarecido e o "mais rapidamente possível"."Posso-lhe garantir o seguinte: não tem mais curiosidade que eu", respondeu a um dos jornalistas.Os incêndios que deflagraram na região Centro no dia 17 provocaram 64 mortos e mais de 200 feridos, e só foram dados como extintos no último sábado.Mais de dois mil operacionais estiveram envolvidos no combate às chamas, que consumiram 53 mil hectares de floresta.A área destruída por estes incêndios - iniciados em Pedrógão Grande, no distrito de Leira, e em Góis, no distrito de Coimbra - corresponde a praticamente um terço da área ardida em Portugal em 2016, que totalizou 154.944 hectares, segundo o Relatório Anual de Segurança Interna divulgado pelo Governo em março.Das vítimas do incêndio que começou em Pedrógão Grande, pelo menos 47 morreram na Estrada Nacional 236.1, entre Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, concelhos também atingidos pelas chamas.O fogo chegou ainda aos distritos de Castelo Branco, através da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra.O incêndio de Góis, que também começou no dia 17, atingiu ainda Arganil e Pampilhosa da Serra, sem fazer vítimas mortais.