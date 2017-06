Concentração a favor de nova política florestal com pouca adesão

O incêndio que deflagrou a 17 de junho, em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, provocou pelo menos 64 mortos e mais de 200 feridos, e só foi dado como extinto no sábado.O fogo atingiu também os concelhos de Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, no distrito de Leiria, e chegou aos distritos de Castelo Branco, através da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra.Na sexta-feira passada, em declarações à Lusa, Pedro Marques, outro dos organizadores do protesto, tinha dito que eram esperadas "cerca de 200 pessoas" no evento, sublinhando que a manifestação não tinha "qualquer associação a empresas ou partidos".Tendo em conta a votação marcada para 19 de julho de novas leis relativas à reforma da floresta, "todos os fins de semana" - 1, 9 e 16 de julho - os organizadores vão estar presentes frente ao Parlamento para que sejam feitas "leis melhores que protejam realmente a natureza, as pessoas e as populações", adiantou a ativista.A concentração, explicou, visa "fazer algo relativamente aos incêndios"."Pedimos que o Governo faça alguma coisa" e crie "leis como deve ser", salientou Tânia Santos.Entre as reivindicações estão o "não à monocultura" e a aposta na biodiversidade das florestas.Este protesto também pede a profissionalização da carreira de bombeiros, a existência de guardas florestais, a recolha de biomassa e a presença das Forças Armadas, nomeadamente da força aérea, no combate e prevenção dos incêndios.