Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Concentração de motos chega à Baixa de Faro

Previstos concertos, nas noites de sábado e domingo, em colaboração com a câmara.

Por João Mira Godinho | 08:12

Arranca esta quarta-feira, no Vale das Almas, junto ao aeroporto, a 36ª Concentração de motos de Faro. Organizado pelo Moto Clube local, o encontro motard inclui animação na Baixa da cidade.



Como é habitual naquela que é uma das maiores concentrações de motos da Europa, até domingo Faro vai tornar-se na capital do mundo motard.



"Esperamos cerca de 15 mil inscritos, o que corresponde a aproximadamente 22 ou 23 mil pessoas no recinto", referiu ao CM José Amaro, presidente do Moto Clube de Faro.



Numa aproximação que tem sido reforçada com Câmara de Faro, nos últimos anos (Rogério Bacalhau, presidente da autarquia, é membro do Moto Clube), a Baixa da cidade vai receber concertos no âmbito da concentração, nas noites de amanhã e sábado.



Mas a verdadeira festa decorre no Vale das Almas onde, além de tudo o que está relacionado com o universo motard - tendas de venda de material, tatuagens ou o ‘bike show’ -, há também concertos.



Pelo palco vão passar os portugueses UHF e The Gift, os norte-americanos Ugly Kid Joe, os espanhóis Travellin’ Brothers e os alemães Vendetta. A estes juntam-se os já tradicionais ‘show surpresa’ - os espetáculos de striptease.



As inscrições custam 45 euros, por pessoa, para os quatro dias, e incluem um saco com uma camisola, um distintivo do evento e um autocolante, além das senhas para as refeições no recinto.



Os inscritos ficam ainda habilitados ao sorteio de uma moto Indian Scout e de uma viagem a Daytona, nos EUA, durante a ‘Bike Week’. A partir da tarde de sábado, apenas a entrada custa 30 €.