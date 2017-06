Concerto solidário rendeu mais de um milhão de euros para as vítimas dos fogos

"Quer dizer que já passou por muita coisa ao longo de nove séculos. Perda de independência, crises, guerras, catástrofes e ultrapassou sempre, deu sempre a volta por cima", recordou.



Num dos intervalos da iniciativa, Marcelo Rebelo de Sousa - que foi muito requisitado pelos presentes para as já habitais 'selfies' - realçou aos jornalistas que Portugal é "uma grande Nação, uma Nação muito unida, muito solidária e muito antiga"."Quer dizer que já passou por muita coisa ao longo de nove séculos. Perda de independência, crises, guerras, catástrofes e ultrapassou sempre, deu sempre a volta por cima", recordou.O chefe de Estado enalteceu que a Nação também agora "foi capaz de se unir e de ser solidária" com as populações afetadas pelos incêndios que deflagraram na região Centro, há mais de uma semana, e provocaram 64 mortos e mais de 200 feridos.

O concerto "Juntos por Todos", que decorreu na passada terça-feira em solidariedade com as vítimas dos fogos florestais, angariou um 1.153 mil euros, revertendo a favor da União de Misericórdias Portuguesas para reforçar o apoio às populações afetadas.Ao longo de toda a noite de terça-feira, 25 artistas portugueses subiram ao palco do Meo Arena, em Lisboa, para um concerto solidário com lotação esgotada, 14 mil pessoas, e teve na plateia figuras como o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.No final do concerto - que foi transmitido em direto e simultâneo pela RTP, SIC, TVI e todas as rádios nacionais -, foi anunciado que os donativos tinham totalizado um milhão e centro e cinquanta e três mil euros para ajudar as populações afetadas pelo incêndio que deflagrou no passado dia 17 no concelho de Pedrógão Grande, no centro do país.