Concessionária da EN125 admite fazer correções

Utentes falam em excesso de traços contínuos.

Por Tiago Griff | 10:35

A concessionária responsável pela requalificação da EN125, entre Olhão e Vila do Bispo, garantiu, ontem, que a via está "perfeitamente circulável" e "praticamente terminada", faltando apenas alguns "pormenores" que, com as obras suspensas para o verão, só serão terminados em setembro. A Rotas do Algarve Litoral diz, no entanto, que está a "avaliar" as críticas e admite fazer "correções".











"A intervenção foi estudada pelos técnicos e ouvindo as autarquias. Agora, como qualquer infraestrutura, tem de haver e vai haver a preocupação de saber como as coisas estão a funcionar para avaliar e, se for o caso, corrigir", disse Rui Sousa, administrador da concessionária.



Esta é a resposta às críticas que têm sido feitas pelos utentes, que se queixam, entre outros aspetos, do excesso de traços contínuos, que limitam as ultrapassagens e podem criar embaraços no trânsito.



PORMENORES

Obras em falta

Devido ao aumento do trânsito no verão, algumas obras foram suspensas e só recomeçam, em setembro. É o caso de sete rotundas entre Portimão e Pera.



85 milhões investidos

Os 110 quilómetros de via que está a ser intervencionada receberam um investimento total de 85 milhões de euros.



Concursos em outubro

Já a requalificação do troço da EN125 entre Olhão e Vila Real de Santo António, só vai ter os concursos públicos para a obra lançados em outubro.