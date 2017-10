Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Concessionários da STCP e Metro pedem 23 milhões

Tribunal de Contas arrasa subconcessão dos transportes públicos com custo de vários milhões de euros.

Por Manuel Jorge Bento | 09:57

A auditoria do Tribunal de Contas à adjudicação e posterior anulação das subconcessões dos transportes públicos prestados pela STCP e pela Metro do Porto conclui que os processos não avaliaram o interesse público. A instituição recomenda que o Governo e os conselhos de administração deverão adotar "procedimentos para cumprimento do princípio da legalidade" e alerta que os privados pedem 23 milhões de euros por danos e prejuízos.



O Tribunal de Contas indica que "a decisão de subconcessionar a exploração daqueles transportes públicos assentou no pressuposto da defesa do interesse público, o qual não foi demonstrado". De igual forma, a anulação dos contratos de subconcessão, "que assentou na identificação de alegadas ilegalidades ocorridas nos processos pré-contratuais e que, por essa via, pretendeu salvaguardar o princípio da legalidade, não foi acompanhada da demonstração das consequências para o interesse público".



Também o ajuste direto, através do qual as empresas recorreram para a adjudicação das subconcessões, é criticado por não ter "fundamentado ou demonstrado suficientemente a existência de interesse público relevante, incumprindo o Código dos Contratos Públicos".



A auditoria revela ainda que, na sequência da anulação dos dois contratos de concessão, os privados que ganharam os contratos intentaram ações judiciais. "Estão a ser peticionados 3,9 milhões de euros por danos emergentes e quase 19 milhões por lucros cessantes", revela o Tribunal de Contas.



A assessoria jurídica, financeira e técnica já custou cerca de 600 mil euros.