Concessões fechadas por falta de nadadores

PORMENORES

Exigências da lei

Segundo o comandante da Capitania do Porto de Faro, Cortes Lopes, a lei obriga a que os concessionários "tenham um nadador-salvador por cada 50 metros de concessão".



Falta de nadadores

Paulo Severino, da Aquaform, garante que "não há nadadores-salvadores disponíveis porque muitos não aguentam a instabilidade da profissão".



Plano integrado

A solução para o problema poderá ser a criação de planos integrados, que juntam meios de duas ou mais concessões.



O problema é que os concessionários estão com dificuldades em arranjar profissionais formados para vigiar praias. "Não há nadadores-salvadores suficientes para as exigências. O Estado é que devia assumir a formação e o recrutamento, como faz com os polícias ou os bombeiros", entende Guilherme Coelho, outro concessionário de Quarteira.Segundo o comandante da Capitania do Porto de Faro, Cortes Lopes, a lei obriga a que os concessionários "tenham um nadador-salvador por cada 50 metros de concessão".Paulo Severino, da Aquaform, garante que "não há nadadores-salvadores disponíveis porque muitos não aguentam a instabilidade da profissão".A solução para o problema poderá ser a criação de planos integrados, que juntam meios de duas ou mais concessões.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito

33.3%

33.3% 33.4%

33.4%

33.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito

33.3%

33.3% 33.4%

33.4%

33.3% Muito satisfeito pub

A Capitania do Porto de Faro interditou algumas áreas de praia concessionadas, em Quarteira e Almancil, onde colocou placas a alertar para a falta de vigilância por entender que não têm os nadadores-salvadores suficientes. Os concessionários garantem que não conseguem arranjar mais nadadores-salvadores.Ao que oapurou, a Autoridade Marítima levantou, pelo menos, sete autos de contraordenação nas zonas de Quarteira e Garrão. "Vedaram uma área com uma fita vermelha e colocaram uma placa a dizer que a praia não tem vigilância, mas nós temos dois nadadores-salvadores a trabalhar", lamentou aoo concessionário Rogério Alegre.Questionado pelo, o comandante da Capitania do Porto de Faro, Cortes Lopes, explicou que os empresários "têm de diminuir a área da concessão ou arranjar o terceiro nadador".