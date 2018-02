Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Concluídas 16 obras em instalações da PSP e GNR e oito a decorrer

Ministério refere que das obras concluídas, cinco dizem respeito a postos da GNR e 11 a esquadras da PSP.

O ministro da Administração Interna disse esta quinta-feira que já foram concluídas 16 obras em postos da GNR e esquadras da PSP, estando a decorrer oito intervenções e em fase de lançamento 21, no âmbito da lei de programação.



Durante um debate parlamentar de atualidade sobre segurança interna marcado pelo CDS-PP, Eduardo Cabrita fez um balanço da lei de programação de infraestruturas, equipamentos das forças e serviços de segurança aprovada no ano passado.



Sobre o investimento em infraestruturas, o ministro disse que "a diferença é radical" em relação ao Governo PSD/CDS-PP, adiantado que foram concluídas 16 empreitadas em instalações da PSP e da GNR, oito estão a decorrer e 21 em fase de lançamento, além dos 25 projetos de execução já lançados e dos 24 em fase de lançamento.



Segundo um documento entregue aos deputados, a que a agência Lusa teve acesso, o Ministério da Administração Interna refere que das 16 obras concluídas, cinco dizem respeito a postos da GNR e 11 a esquadras da PSP.



Das oito empreitadas a decorrer, três são da GNR e cinco da PSP. Das obras em fase de lançamento, 14 são postos da Guarda Nacional Republicana e sete esquadras da Polícia de Segurança Pública.



"Relativamente a esta área vamos multiplicar por cinco o investimento lançado", disse Eduardo Cabrita, destacando também o investimento que vai ser feito em relação às viaturas para as forças e serviços de segurança.



A esse respeito, recordou o concurso plurianual lançado em novembro para aquisição de viaturas, tendo já sido decidida a adjudicação de 250 carros.



"Essa adjudicação começará a ser concretizada no segundo semestre e, para 2018, queremos mais 500 viaturas atribuídas às forças e serviços de segurança", afirmou.



O ministro disse ainda que nas últimas semanas ficou concluída a entrega de 15 mil equipamentos de proteção individual à PSP e GNR, o que significa que triplicou o investimento nesta área.