Concluídas investigações ao derrame de combustível no porto de Sines

Neste processo, o Serviço de Investigação Criminal da Polícia Marítima teve ainda a colaboração do Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima, que "efetuou a recolha probatória subaquática".



"O inquérito declarado como urgente e em segredo de justiça pelo Ministério Público de Santiago do Cacém, e que transitou posteriormente para o DIAP de Setúbal, foi concluído em pouco mais de três meses", acrescenta.Neste processo, o Serviço de Investigação Criminal da Polícia Marítima teve ainda a colaboração do Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima, que "efetuou a recolha probatória subaquática".

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A Autoridade Marítima Nacional anunciou hoje que já foram concluídas as investigações ao derrame de combustível do navio "MSC Patrícia", que ocorreu em Sines, e remeteu o processo para o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Setúbal."O Serviço de Investigação Criminal do Comando Regional da Polícia Marítima do Centro concluiu as investigações do derrame de fuel-oil do navio 'MSC Patrícia' e remeteu ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Setúbal o processo-crime relativo ao crime de poluição por navio, ocorrido a 2 de outubro de 2016, resultante do derrame de várias toneladas de fuel-oil, no porto de Sines", refere, em comunicado.A Autoridade Marítima Nacional salienta que o derrame motivou o encerramento à navegação do Terminal XXI do respetivo porto durante dois dias.