Concursos para apoios de praia no Sotavento

Serão concessionados 57 equipamentos balneares, por um período de 10 anos.

Por José Carlos Eusébio | 22.12.17

A Autoridade Marítima abriu esta semana concursos para a concessão de 57 apoios de praia e recreativos em praias dos concelhos de Loulé, Vila Real de Santo António, Castro Marim e Tavira, no Sotavento algarvio. Os vencedores ficarão com a exploração dos equipamentos pelo período de 10 anos, com início na época balnear do 2018.



No que se refere ao concelho de Loulé, estão a concurso um total de 20 apoios de praia e recreativos, localizados nas zonas balneares da Quinta do Lago, Garrão (Poente e Nascente) e Quarteira.



No município de Vila Real de Santo António estão disponíveis um total de 15 apoios de praia e recreativos, situados nas praias de Monte Gordo, Manta Rota e Santo António.



No concelho de Tavira, a Autoridade Marítima vai concessionar 11 espaços, nas praias da Terra Estreita, Cabanas Nascente e Cabanas Poente e Barril, bem como ilha de Tavira. Entretanto, em Castro Marim existem 11 apoios de praia que se encontram a concurso, situados nas zonas balneares de Verdelago, Altura e Cabeço.

As condições exigidas aos concorrentes podem ser consultadas nas capitanias que têm a jurisdição sobre cada uma das referidas praias. Os interessados devem apresentar as suas propostas no prazo de 30 dias sucessivos a contar da data em que foram publicados os avisos de abertura dos procedimentos concursais em Diário da República, o que aconteceu na terça e na quarta-feira passadas.



Estes apoios de praia e recreativos estão previstos no Plano de Ordenamento da Orla Costeira Vilamoura-Vila Real de Santo António.