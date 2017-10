Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condeixa-a-Nova doa 10 mil euros aos municípios afetados pelos fogos

Gestão deste fundo de apoio aos municípios afetados pelos incêndios será liderada pela CIM da Região de Coimbra.

Por Lusa | 18:50

O município de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, doou 10 mil euros para o fundo de apoio aos municípios afetados pelos incêndios deste verão, que será criado pela Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra.



"Este apoio extraordinário de 10 mil euros será cabimentado no Orçamento do município que, deste modo, pretende colaborar na reconstrução dos territórios afetados e na reparação dos prejuízos, materiais e humanos, causados pelos violentos fogos do último verão", anunciou esta quinta-feira a Câmara, em comunicado.



Segundo o presidente da autarquia, Nuno Moita, citado no documento, "ao prescindir desta verba orçamental, queremos dar um sinal inequívoco do nosso pesar e da nossa solidariedade e, sobretudo, da urgência em encontrar soluções para a situação trágica em que se encontram alguns dos nossos municípios vizinhos, em particular aqueles que mais fustigados foram pelos incêndios deste ano".



"Face à dimensão, gravidade e iniquidade deste flagelo, a mera expressão de simpatia, solidariedade e compaixão é manifestamente pouco perante tal tragédia, que extravasa as periferias concelhias e se transformou num verdadeiro flagelo nacional que afetou o povo português, no seu todo", acrescentou o autarca.



A gestão deste fundo de apoio aos municípios afetados pelos incêndios será liderada pela CIM da Região de Coimbra, a quem caberá proceder à avaliação do quadro de necessidades e à distribuição dos auxílios financeiros aos municípios da sua área de influência.



"Entendemos que este é o melhor mecanismo para responder de forma expedita e certeira às necessidades decorrentes da devastação provocada pelos incêndios, tendo em vista o restabelecimento urgente das condições mínima de existência e atividade", disse ainda Nuno Moita.