Condenadas quatro pessoas por introduzirem droga na cadeia na Madeira

Ainda alertou que o casal se está a "mover em areias movediças" e que se houvessem outras provas que "ajudassem a corroborar" a convicção do tribunal a medida da pena seria outra.Os restantes envolvidos foram absolvidos, tendo os juízes aplicado o princípio jurídico do 'in dubio pro reo' (em caso de dúvida, a favor do réu).A juíza presidente do coletivo argumentou que as escutas telefónicas e as apreensões, embora levassem o tribunal a "presumir que andavam a traficar droga", não eram prova suficiente para a sua condenação, declarando que estes deviam "considerar-se bafejados pela sorte e agarrar esta oportunidade".No caso dos principais dois arguidos, o casal condenado a penas efetivas de prisão, Carla Menezes considerou ser "inconcebível" que a arguida tenha introduzido droga na cadeia, escondida na vagina, combinando todos os pormenores da situação numa chamada telefónica efetuada duas horas antes da visita.A magistrada reprovou o comportamento da mulher, apontando que existem muitos reclusos toxicodependentes nos estabelecimentos prisionais e é feito um esforço para que se livrem do vício, pelo que o tribunal considerou "irrelevante" a pequena quantidade que transportava no corpo (39 gramas) para a aplicação da pena.Durante o julgamento, os arguidos remeteram-se ao silêncio, tendo um dos inspetores da Polícia Judiciária afirmado que no interior da cadeia o preço da droga quadruplica.