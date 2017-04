Condenado a 12 anos de prisão por matar a sogra à paulada

O arguido estava acusado de homicídio qualificado, mas o tribunal condenou-o por homicídio simples, considerando que não houve premeditação e que não agiu por motivo fútil.Para o tribunal, na origem do crime estiveram os ciúmes do arguido.No entanto, o tribunal deu como provado que o arguido desferiu vários golpes violentos na cabeça da vítima, pelo que daquela agressão resultaria sempre a morte, mesmo que em causa não estivesse uma pessoa de 87 anos.Os factos remontam a 18 de fevereiro de 2016, quando Luís Silva foi a casa da ex-companheira e se apercebeu de um "vulto" numa das camas.Suspeitando que seria o amante da sua ex-companheira, desferiu várias pauladas na cabeça, "com violência".Em tribunal, o arguido negou a intenção de matar.O homem estava também acusado de detenção de arma proibida, por ter utilizado um pau de 79 centímetros de comprimento que teria metido na mala do carro expressamente para o efeito.No entanto, o tribunal absolveu-o deste crime, por considerar que o pau foi apanhado mesmo à porta da casa onde se registaram os factos.O arguido terá ainda de pagar 80 mil euros de indemnização à família da vítima.