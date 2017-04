Condenado a 14 anos por assassinar vizinha





Maria das Dores foi assassinada em casa, em julho - onde Manuel Soares a esperava para lhe cobrar uma alegada dívida. Perante a resistência da mulher, disparou os três tiros com a arma furtada do sótão "diretamente e a curta distância".

O que achou desta notícia?







40% Muito insatisfeito

40%



20%

20% 40% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







40% Muito insatisfeito

40%



20%

20% 40% Muito satisfeito pub

"Quis matar a vítima e apoderar-se da arma utilizada." Os factos dados como provados pelo Tribunal de Viana do Castelo levaram esta segunda-feira à condenação de Manuel Soares, de 45 anos e conhecido por ‘Nel Costa’, a 14 anos de prisão por matar, em julho do ano passado, uma mulher com três tiros de caçadeira, em S. Paio, Arcos de Valdevez.Além do homicídio simples, agravado por ter sido cometido com uma arma, a pena aplicada inclui o crime de furto qualificado da arma utilizada para matar Maria das Dores, de 66 anos. A cada um dos dois filhos, que não estiveram presentes na sessão, o homicida terá de pagar cerca de 106 mil euros por danos patrimoniais e não patrimoniais, "pela dor de ficarem sem a mãe".Durante a leitura do acórdão, de que o arguido pediu dispensa, o juiz que presidiu ao coletivo afirmou que o depoimento de um dos agentes da Polícia Judiciária foi "determinante" para a sentença. "Relatou os factos ocorridos, nomeadamente as imagens recolhidas pelas câmaras de videovigilância de um vizinho, onde o homem carregava um pau exatamente igual ao que a investigação encontrou, depois, em casa da vítima", afirmou ontem o magistrado.