Condenado a 21 anos por matar a namorada

Não há margem para qualquer dúvida desta vez." O juiz de Viana do Castelo foi assertivo, ontem, ao ler o acórdão que condenou Luís Catarino a 21 anos de prisão pelo homicídio da namorada Maria Augusta Ernesto, de 32, em agosto de 2012, em Ponte de Lima. A defesa vai recorrer.O julgamento foi repetido, depois de anulada a primeira pena de 22 anos. Agora, o homem, de 60 anos, foi absolvido de profanação de cadáver, posse de arma proibida e furto."São 21 porque há um máximo que não poderia ultrapassar o anterior", disse o juiz, que recordou as mensagens que Catarino continuou a enviar do telemóvel da vítima à família. "Um morto não envia SMS", frisou, recusando-se a fazer o "habitual apelo" ao arguido: "Estaria a falar para o boneco".