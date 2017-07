Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condenado a cadeia por violar ex-amante

Apontou um canivete à vítima e colocou-lhe um cinto no pescoço para forçá-la a sexo.

Conheceu um homem no Facebook em junho de 2013 e, durante mais de um ano, a mulher, que era casada, manteve uma relação extraconjugal. Já em novembro de 2014, quis terminar tudo com o amante, mas o operário fabril, de 51 anos e residente em Águeda, não aceitou. Perseguiu-a e forçou-a a manter relações sexuais. Para isso, apontou-lhe um canivete e colocou-lhe um cinto ao pescoço. O homem foi agora condenado pelo Tribunal da Relação do Porto a cinco anos e meio de cadeia.



O operário fabril - que na primeira instância tinha sido condenado a seis anos de prisão - foi punido por um crime de violação e outro de detenção de arma proibida. Terá ainda que pagar 15 mil euros de indemnização à vítima.



O acórdão revela que, para forçar esses encontros com a antiga amante, em Águeda, o arguido ameaçava-a de que iria revelar a traição ao marido da vítima. Dizia que iria divulgar até vídeos de atos sexuais entre ambos. "Esta ameaça grave de divulgação dos vídeos é preocupante e demonstra que o arguido não nutria qualquer respeito ou consideração pela vítima, pretendendo, tão-somente, aproveitar-se dela sexualmente", consideraram os magistrados, na decisão.



A vítima foi violada pela última vez a 10 de maio de 2016. Desesperada, a mulher apresentou, nesse mesmo dia, queixa às autoridades e o antigo amante foi detido. O homem aguardou todo o decorrer do processo em liberdade.