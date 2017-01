Condenado por bater na ex-companheira

CM.



A vítima apresentou queixa a 18 de novembro de 2015 e, desde aí, afirma ter sido por várias vezes "ameaçada e insultada" pelo ex-companheiro, o que deu azo a 11 aditamentos ao processo inicial. No dia 13 de janeiro, o homem volta, assim, a tribunal. "Ele continua a ofender-me", garantiu ontem a mulher ao

Um homem de 46 anos que foi condenado a uma pena de seis meses de prisão por agressão à ex-companheira, de 51, no passado dia 12 de dezembro, vai voltar este mês ao Tribunal de Portimão, para responder por mais ofensas à integridade física contra a mesma vítima.De acordo com o acórdão do tribunal, o casal viveu em conjunto entre 2010 e 2015. Dias depois da separação, o homem foi ter com a ex-companheira ao local de trabalho e agrediu-a à bofetada, na face, durante uma discussão.Em tribunal, o homem "negou perentoriamente os factos que lhe eram imputados", confirmando apenas a relação mantida com a vítima e ainda o facto de ter ido ao local de trabalho dela, uma lavagem de automóveis. Admitiu que tivessem discutido, mas não admitiu a agressão, que foi, contudo, presenciada por uma testemunha que o confirmou em tribunal.