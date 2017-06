Condenado por burlar em nome de Bruno Alves





Para convencer as vítimas, dizia que estava a passar por uma má situação pessoal e garantia que iria devolver o dinheiro.



Joaquim Oliveira, que já tinha cadastro pelo crime de burla, não prestou declarações em audiência. O esquema do arguido, de se fazer passar por Bruno Alves - atualmente no Rangers (Escócia) -, durou cerca de um ano.Para convencer as vítimas, dizia que estava a passar por uma má situação pessoal e garantia que iria devolver o dinheiro.

O que achou desta notícia?







25% Muito insatisfeito

25%



25%

25% 50% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







25% Muito insatisfeito

25%



25%

25% 50% Muito satisfeito pub

O tribunal do Bolhão, no Porto, condenou ontem, um burlão, de 38 anos, que fingia ser o jogador de futebol Bruno Alves, e enviava mensagens, em nome do craque da seleção nacional, a pedir o envio de dinheiro através de um vale postal dos CTT.O arguido, Joaquim Oliveira, que não compareceu à sentença, apanhou uma pena de oito meses de cadeia, convertida em 1200 euros de multa. Esta condenação é referente a apenas uma situação de burla, mas o homem, que foi detido em 2014 e está em liberdade, lesou mais pessoas a nível nacional.Para aplicar esta pena, o tribunal teve em conta as mensagens escritas enviadas à vítima, assim como os registos dos CTT relativos ao levantamento de dois vales: um feito na Gare do Oriente, em Lisboa, e o outro em Vilar Formoso.