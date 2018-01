Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condenado por caçar com meio proibidos em Bragança

Homem de 33 anos proibido de exercer a atividade de caçador durante meio ano.

19:15

Um indivíduo foi esta segunda-feira condenado, em Bragança, por caçar com meios ilegais, ficando proibido de exercer a atividade de caçador durante meio ano e obrigado a pagar 300 euros a uma instituição de solidariedade.



O homem de 33 anos foi apanhado em flagrante delito pelo Núcleo de Proteção Ambiental da GNR, segundo divulgou aquela força de segurança, quando exercia o ato venatório com recurso a meios proibidos, na zona de Izeda, no concelho de Bragança.



De acordo coma informação divulgada pela GNR, "no decorrer de uma ação de fiscalização, foi detetado a caçar" e "estava a utilizar um aparelho eletrónico, designado por chamariz, dotado de uma coluna amplificadora que imita os sons de pássaros, o que constitui um meio de caça proibido".



Da ação, "resultou ainda a apreensão de uma arma de caça, 208 cartuchos carregados e 32 cartuchos já detonados".



O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Bragança, tendo sido condenado a seis meses de inibição de exercer o ato venatório e a entregar 300 euros a uma instituição de solidariedade local.